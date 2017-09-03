Томич потратил на вечеринку 50 тысяч долларов: "Для меня это семечки"

Австралийский теннисист Бернанрд Томич проиграл в первом круге US Open, после чего у себя на родине организовал вечеринку, на которую потратил 50 тысяч долларов. Кампания из 25 человек отмечала возвращение спортсмена в одном из клубов Мельбурна с дорогим шампанским и фирменными коктейлями.

- Может, не все гуляют так, как я, - приводит Herald Sun слова Томича. - Я не был здесь десять месяцев, а сейчас у меня появился шанс встретиться с друзьями. Для кого-то это огромная сумма, но для меня -семечки. Когда у тебя 14 миллионов, это небольшие деньги. Но я их заработал, а не выиграл в лотерею.