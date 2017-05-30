Томаш Бердых: "Хачанов может быть очень опасным"

Томаш Бердых, который во втором круге Roland Garros станет соперником россиянина Карена Хачанова, опасается своего будущего оппонента и планирует сделать ставку на свой опыт.

– Хачанов – молодой, талантливый парень с очень мощной игрой. Он может быть очень опасным. В этом году он уже сыграл несколько отличных матчей, имеет за спиной хорошие победы. Определенно, мне будет нелегко. Нужно будет показать свой теннис и постараться использовать свой опыт, чтобы победить, – сказал Бердых спецкору "СЭ" Марии НИКУЛАШКИНОЙ.