Тимеа Бабош: "В ключевые моменты Шарапова показала, почему остается хорошим игроком"

Венгерская теннисистка Тимеа Бабош после вылета с US Open отметила, что Мария Шарапова использовала предоставившиеся ей возможности. Россиянка вышла в третий круг турнира "Большого шлема", одержав победу со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.

- В ключевые моменты Шарапова показала, почему, несмотря на то, что с ней произошло, она остается хорошим игроком, - цитирует АП Бабош. - Она выполняла хорошие удары и не упустила те шансы, которые у нее были.

Напомним, в следующем раунде Шарапова сыграет с американкой Софией Кенин.

Шарапова-шоу продолжается