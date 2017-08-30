Тим вышел во второй круг US Open

Австриец Доминик Тим обыграл австралийца Алекса Де Минаура в первом круге US Open. Шестой "сеяный" победил в трех сетах со счетом 6:4, 6:1, 6:1. В следующем раунде он сыграет с победителем матча Маркос Багдатис (Кипр) – Тэйлор Фритц (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Тим (Австрия, 6) – Де Минаур (Австралия, WC) – 6:4, 6:1, 6:1

Сугита (Япония) – Бланкано (Франция, WC) – 6:2, 6:2, 6:0