Тим вышел во второй круг Australian Open

Австриец Доминик Тим, "посеянный" на Australian Open под пятым номером, в матче первого круга стартового в этом сезоне турнира "Большого шлема" обыграл аргентинца Гвидо Пелью. Встреча, продолжавшаяся 2 часа и 17 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Во втором круге Тим встретится с американцем Денисом Кудлой, который ранее победил соотечественника Стива Джонсона.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Тим (Австрия, 5) - Пелья Г. (Аргентина) - 6:4, 6:4, 6:4.