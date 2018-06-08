Тим впервые пробился в финал Roland Garros благодаря победе над Чеккинато

Австриец Доминик Тим обыграл итальянца Марко Чеккинато (7:5, 7:6, 6:1) в полуфинале Roland Garros в мужском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа и 17 минут.

В финале австриец сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина). Для австрийского игрока это первый финал на турнирах "Большого шлема".

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Доминик Тим (Австрия, 7) - Марко Чеккинато (Италия) - 7:5, 7:6 (12:10), 6:1