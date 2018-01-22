13:09 | Теннис — "Большой шлем"

Тим в пяти сетах проиграл Сандгрену в 1/8 финала Australian Open

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Австриец Доминик Тим уступил американцу Теннису Сандгрену в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Пятый сеяный проиграл в пяти сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 3:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 57 минут.

Следующим соперником Сандгрена будет победитель матча Новак Джокович (Сербия) – Чон Хен (Корея).

Отметим, что 26-летний Сандгрен впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира "Большого шлема".

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Сандгрен (США) – Тим (Австрия, 5) – 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/1/35/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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from siberia with love

Бней Иегуда---малыш ты настолько жалок и смешон))) я еще могу понять ненависть ко всему русскому-но твой бред(явный бред по ставкам)))) я тебя уже столько раз тыкал носом на сколько ты ничего не понимаешь в ставках-и не ужели ты считаешь это крутым?))))) ты убог и местные типа русские псевдо патриоты должны еще радоваться что хотябы стоят на 1 уровень выше в своем развитии-хотя их уровень тоже низок

14:29

Бней Иегуда

Попаны, ау?)) Хто смелый?))

14:17

Бней Иегуда

Нифига себе, чувак собирается рекорды Феди переписывать, кэф 3,2 сейчас, и нихто потянуть в лайве не желает.)) Чудеса, однако.))

14:16

Бней Иегуда

Нолика за 2,6 в лайве никто не желает взять, бгг?))

13:57

shpasic

железобетонный Тим слился.

13:38

LZ68

Кто-то говорил, что Тим - это помесь Надаля и Федерера, бгг)))

13:36

rusfed 2.0

Ахаха, он еще и из штата Теннесси

13:27

LZ68

96-я ракетка в 1/4 финала ТБШ, впечатляет) Ну а Тим в очередной раз подтвердил, что силен он только на грунте.

13:20

Бней Иегуда

Ни одного прогноза на победу Сандгрена до матча от папанов я не слышал, а потому тролли идут лесом.)) Даже великий ыксперд Аннушка называла Тима явным фаворитом.)) Но Лайв для того и существует, чтобы вносить коррективы по ходу матча.) Одно дело предматчевые расклады, другое - сама игра.) Я, надеюсь, соображающие люди быстро всё поняли и сделали, что нужно было сделать.) Ну а Сандгрен - на то она и американская школа тенниса, красавчик!)) Не зря Стасяна вынес.))

13:19

rusfed 2.0

А попан-лошара пытается подняться на 1,02, но сосет лапу. Ггг

13:11

rusfed 2.0

Каламбуры с именем ща посыпятся )

13:11