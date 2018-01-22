Тим в пяти сетах проиграл Сандгрену в 1/8 финала Australian Open

Австриец Доминик Тим уступил американцу Теннису Сандгрену в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Пятый сеяный проиграл в пяти сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 3:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 57 минут.
Следующим соперником Сандгрена будет победитель матча Новак Джокович (Сербия) – Чон Хен (Корея).
Отметим, что 26-летний Сандгрен впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира "Большого шлема".
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Сандгрен (США) – Тим (Австрия, 5) – 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:3
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from siberia with love
Бней Иегуда---малыш ты настолько жалок и смешон))) я еще могу понять ненависть ко всему русскому-но твой бред(явный бред по ставкам)))) я тебя уже столько раз тыкал носом на сколько ты ничего не понимаешь в ставках-и не ужели ты считаешь это крутым?))))) ты убог и местные типа русские псевдо патриоты должны еще радоваться что хотябы стоят на 1 уровень выше в своем развитии-хотя их уровень тоже низок
14:29
Бней Иегуда
Попаны, ау?)) Хто смелый?))
14:17
Бней Иегуда
Нифига себе, чувак собирается рекорды Феди переписывать, кэф 3,2 сейчас, и нихто потянуть в лайве не желает.)) Чудеса, однако.))
14:16
Бней Иегуда
Нолика за 2,6 в лайве никто не желает взять, бгг?))
13:57
shpasic
железобетонный Тим слился.
13:38
LZ68
Кто-то говорил, что Тим - это помесь Надаля и Федерера, бгг)))
13:36
rusfed 2.0
Ахаха, он еще и из штата Теннесси
13:27
LZ68
96-я ракетка в 1/4 финала ТБШ, впечатляет) Ну а Тим в очередной раз подтвердил, что силен он только на грунте.
13:20
Бней Иегуда
Ни одного прогноза на победу Сандгрена до матча от папанов я не слышал, а потому тролли идут лесом.)) Даже великий ыксперд Аннушка называла Тима явным фаворитом.)) Но Лайв для того и существует, чтобы вносить коррективы по ходу матча.) Одно дело предматчевые расклады, другое - сама игра.) Я, надеюсь, соображающие люди быстро всё поняли и сделали, что нужно было сделать.) Ну а Сандгрен - на то она и американская школа тенниса, красавчик!)) Не зря Стасяна вынес.))
13:19
rusfed 2.0
А попан-лошара пытается подняться на 1,02, но сосет лапу. Ггг
13:11
rusfed 2.0
Каламбуры с именем ща посыпятся )
13:11