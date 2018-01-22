Тим в пяти сетах проиграл Сандгрену в 1/8 финала Australian Open

Австриец Доминик Тим уступил американцу Теннису Сандгрену в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Пятый сеяный проиграл в пяти сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 3:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 57 минут.

Следующим соперником Сандгрена будет победитель матча Новак Джокович (Сербия) – Чон Хен (Корея).

Отметим, что 26-летний Сандгрен впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира "Большого шлема".

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Сандгрен (США) – Тим (Австрия, 5) – 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:3