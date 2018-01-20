Тим победил Маннарино в третьем круге Australian Open

Австриец Доминик Тим обыграл француза Адриана Маннарино в третьем круге Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 6:2, 7:5.

В следующем круге Тим сыграет с американцем Теннисом Сандгреном, который победил немца Максимилиана Мартерера.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Тим (Австрия, 5) – Маннарино (Франция, 26) – 6:4, 6:2, 7:5

Сандгрен (США) - Мартерер (Германия) - 5:7, 6:3, 7:5, 7:6 (7:5)