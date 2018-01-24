Теннис Сандгрен: "СМИ настраивают соседа против соседа. Я буду говорить только о матче"

Американец Теннис Сандгрен после поражения от корейца Чон Хена в четвертьфинале Australian Open выступил с подготовленной речью на пресс-конференции. Он отметил, что будет отвечать на вопросы только по игре.

Ранее стало известно, что Сандгрен удалил все сообщения в Твиттере. В своем аккаунте он делал немало резких политических заявлений, а в одном из сообщений назвал Серену Уильямс "отвратительной".

– Вы стремитесь найти яркую историю, создать сенсационную обложку и выставить меня тем человеком, которого хотите видеть. Это вы лишаете людей человечности и настраиваете соседа против соседа, – приводит официальный сайт турнира слова Сандгрена. – Вы сами ускоряете наступление ада, который мы все хотели бы избежать.

Я твердо убежден, что высшей ценностью является добродетель каждой личности вне зависимости от пола, цвета кожи, религии или сексуальной ориентации. Я буду отвечать на вопросы только о матче, если вы не против.