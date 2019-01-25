Тарпищев считает Джоковича фаворитом финала Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что фаворитом финала Australian Open является Новак Джокович. Соперником серба станет Рафаэль Надаль.

- По технико-тактическим данным Джокович сильнее, - цитирует "РИА Новости" Тарпищева. - Вопрос заключается в степени быстроты корта. Надаль выглядит очень хорошо сейчас, прежде всего физически. Что касается финала, то я бы отдал предпочтение Джоковичу, но есть одно "но". Речь о физических кондициях в длительном матче. Чем дольше длится матч, тем лучше для Надаля. Очень важен вопрос погоды, какой она будет. Если будет не так жарко, то Джоковича должно хватить.