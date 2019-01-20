Тарпищев назвал причину поражения Шараповой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев после поражения Марии Шараповой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии от Эшли Барти (6:4, 1:6, 4:6) назвал причину неудачи.

- Нервная система у Маши еще не устоялась. Она играла очень мало напряженных матчей, поэтому был такой срыв и провал в середине игры, - цитирует "РИА Новости" Тарпищева. - Чтобы все-таки иметь иммунитет к такому, надо играть больше принципиальных матчей, а там, вы помните, дисквалификация, травмы... Если нормально вести процесс, то сезон будет идти не кусками, а станет полноценным и ярким.