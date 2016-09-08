Тарпищев назвал бульварной хроникой статью о договорном матче с участием Дьяченко

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает информацию о том, что матч US Open между россиянкой Виталией Дьяченко и швейцаркой Тимеей Бачински (1:6, 1:6) мог быть договорным, не более, чем бульварной хроникой.

Ранее сообщалось, что причиной для подозрений стали оповещения букмекерских контор, которые отмечали, что интерес к данной встрече был в десять раз выше запланированного.

- Дьяченко хорошая теннисистка, талантливая, - приводит ТАСС слова Тарпищева. - К сожалению, у нее высокий травматизм - это мешает ей, но она может играть очень хорошо. А что касается того матча, то ее поражение было вполне прогнозируемо. Не вижу никакого скандала, не стоит обращать внимание на бульварную хронику.

Проблема договорных матчей в теннисе если и есть, то только на низших уровнях. В элите никто из спортсменов подставляться не будет. Какой смысл? Это рано или поздно вскроется, и пострадает репутация, а теннисисты бьются за свой рейтинг, им просто бессмысленно играть "договорняки".