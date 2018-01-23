Свитолина заявила, что не смогла показать свой лучший теннис в матче с Мертенс из-за травмы

Украинка Элина Свитолина после поражения от бельгийки Элисе Мертенс в четвертьфинале Australian Open подчеркнула, что с начала турнира играла с травмой бедра. Она также добавила, что соперница не оставила ей шансов.

22-летняя Мертенс, которая впервые вышла в полуфинал турнира "Большого шлема", обыграла Свитолину со счетом 6:4, 6:0.

– Мне было очень тяжело физически. Я не была готова показать хороший теннис, – приводит официальный сайт турнира слова Свитолиной. – Еще на старте турнира у меня были проблемы со здоровьем. Это была травма бедра. Я почувствовала боль после финала в Брисбене. Потом состояние то улучшалось, то ухудшалось.

Мертенс является отличным игроком, сегодня она не оставила мне шансов. Она отлично выступала с самого начала года и теперь добралась до полуфинала. Мы видим, что это уже стабильный, состоявшийся игрок.