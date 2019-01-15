Свитолина за час обыграла Голубич на Australian Open

Украинка Элина Свитолина вышла во второй круг Australian Open, обыграв Викторию Голубич из Швейцарии - 6:1, 6:2. На победу шестая ракетка мира потратила 1 час 2 минуты.

Соперница Свитолиной определится в матче ее соотечественницы Катерины Козловой и словачки Виктории Кужмовой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 6) - Виктория Голубич (Швейцария, Q) - 6:1, 6:2

Ализе Корне (Франция) - Лара Арруабаррена (Испания) - 6:2, 6:2