Свитолина за час обыграла Голубич на Australian Open

Украинка Элина Свитолина вышла во второй круг Australian Open, обыграв Викторию Голубич из Швейцарии - 6:1, 6:2. На победу шестая ракетка мира потратила 1 час 2 минуты.
Соперница Свитолиной определится в матче ее соотечественницы Катерины Козловой и словачки Виктории Кужмовой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 6) - Виктория Голубич (Швейцария, Q) - 6:1, 6:2
Ализе Корне (Франция) - Лара Арруабаррена (Испания) - 6:2, 6:2
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