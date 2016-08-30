Украинка Элина Свитолина вышла во второй круг US Open. В матче первого раунда Свитолина переиграла представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу - 6:7 (5:7), 6:0, 6:2. В следующем раунде украинская теннисистка сыграет с американкой Лорен Дэвис.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Пиронкова (Болгария) - Раззано (Франция) - 6:1, 6:2

Богдан (Румыния) - Кирстя (Румыния) - 0:6, 7:5, 6:2

Дэвис (США) - Соснович (Белоруссия) - 6:2, 4:5, 7:5

Бондаренко (Украина) - Си Сувэй (Тайвань) - 6:0, 7:5

Никулеску (Румыния) - Стрыцова (Чехия) - 6:3, 6:7 (3:7), 6:1

Свитолина (Украина) - Минелла (Люксембург) - 6:7 (5:7), 6:0, 6:2

Дэй (США) - Бренгл (США) - 6:2, 4;2, отказ 2-го игрока

Конта (Великобритания) - Маттек-Сэндз (США) - 6:3, 6:3