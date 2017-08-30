Свитолина стартовала с победы над Синяковой на US Open

Украинка Элина Свитолина пробилась во второй круг US Open. В первом раунде она победила чешку Катержину Синякову со счетом 6:0, 6:7, 6:3. В следующем круге четвертая "сеяная" турнира встретится с победительницей пары Евгения Родина (Россия) – Эжени Бушар (Канада).

В другой встрече француженка Кристина Младенович уступила румынке Монике Никулеску – 3:6, 2:6.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Свитолина (Украина, 4) – Синякова (Чехия) – 6:0, 6:7, 6:3

Никулеску (Румыния) – Младенович (Франция, 14) – 6:3, 6:2

Гиббс (США, Q) – Сепеде Ройг (Парагвай) – 6:0, 1:6, 6:1

Брэди (США) – Петкович (Германия) – 6:4, 3:6, 6:1

Канепи (Эстония, Q) – Скьявоне (Италия) – 0:6, 6:4, 6:2