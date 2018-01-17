Свитолина, Рыбарикова и Аллертова -в третьем круге Australian Open

Украинка Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open, обыграв чешку Катержину Синякову. Также сегодня во втором круге чешка Дениса Аллертова переиграла китаянку Чжан Шуай, словачка Магдалена Рыбарикова выиграла у бельгийки Кирстен Флипкенс, а Луксика Кумкхум из Таиланда оказалась сильнее швейцарки Белинды Бенчич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Свитолина (Украина, 4) - Синякова (Чехия) - 4:6, 6:2, 6:1

Аллертова (Чехия, Q) - Чжан Шуай (Китай) - 6:4, 7:6 (7:5)

Костюк (Украина, Q) - Роговска (Австралия, WC) - 6:3, 7:5

Кумкхум (Таиланд, Q) - Бенчич (Швейцария) - 6:1, 6:3

Рыбарикова (Словакия, 19) - Флипкенс (Бельгия) - 6:4, 0:6, 6:2