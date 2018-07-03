Свитолина проиграла Татьяне Марии в первом круге Уимблдона

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина не смогла преодолеть барьер первого круга Уимблдона. Она уступила Татьяне Марии из Германии в трех сетах. Также турнир покинула и 12-я "сеяная" латвийка Елена Остапенко, проигравшая Кэти Данн.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Агнешка Радванска (Польша, 32) - Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) - 6:3, 4:6, 7:5

Татьяна Мария (Германия) - Элина Свитолина (Украина, 5) - 7:6(7:3), 4:6, 6:1

Кэти Данн (Великобритания, WC) - Елена Остапенко (Латвия, 12) - 6:7(3:7), 6:1, 6:4

Михаэла Бузарнеску (Румыния, 29) - Арина Соболенко (Белоруссия) - 6:7(3:7), 6:1, 6:4