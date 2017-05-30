Свитолина победила Шведову в первом круге Roland Garros

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Ярославу Шведову из Казахстана в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3. Во втором круге украинка сыграет с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой.
В следующий круг турнира также вышли Карла Суарес Наварро, Сорана Кирстя и Тэйлор Таунсенд.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Свитолина (Украина, 5) - Шведова (Казахстан) - 6:4, 6:3
Пиронкова (Болгария) - Бартель (Германия) - 6:0, 6:4
Суарес Наварро (Испания, 21) - Саккари (Греция) - 6:4, 6:2
Кирстя (Румыния) - Пэн Шуай (Китай) - 6:3, 6:1
Таунсенд (США) - Като (Япония, Q) - 6:4, 6:0