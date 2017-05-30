Свитолина победила Шведову в первом круге Roland Garros

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Ярославу Шведову из Казахстана в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3. Во втором круге украинка сыграет с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой.

В следующий круг турнира также вышли Карла Суарес Наварро, Сорана Кирстя и Тэйлор Таунсенд.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Свитолина (Украина, 5) - Шведова (Казахстан) - 6:4, 6:3

Пиронкова (Болгария) - Бартель (Германия) - 6:0, 6:4

Суарес Наварро (Испания, 21) - Саккари (Греция) - 6:4, 6:2

Кирстя (Румыния) - Пэн Шуай (Китай) - 6:3, 6:1

Таунсенд (США) - Като (Япония, Q) - 6:4, 6:0