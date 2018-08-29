Свитолина обыграла Марию на US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на US Open под седьмым номером, во втором раунде обыграла немку Татьяну Марию (6:2, 6:3). Матч продолжался один час и восемь минут.
Также в следующий раунд прошли чешка Барбора Стрыцова и бельгийка Элисе Мертенс.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 15) - Вера Лапко (Белоруссия) - 6:2, 6:0
Барбора Стрыцова (Чехия, 23) - Лара Арруабаррена (Испания) - 6:0, 6:1
Элина Свитолина (Украина, 7) - Татьяна Мария (Германия) - 6:2, 6:3