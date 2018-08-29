Свитолина обыграла Марию на US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на US Open под седьмым номером, во втором раунде обыграла немку Татьяну Марию (6:2, 6:3). Матч продолжался один час и восемь минут.

Также в следующий раунд прошли чешка Барбора Стрыцова и бельгийка Элисе Мертенс.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 15) - Вера Лапко (Белоруссия) - 6:2, 6:0

Барбора Стрыцова (Чехия, 23) - Лара Арруабаррена (Испания) - 6:0, 6:1

Элина Свитолина (Украина, 7) - Татьяна Мария (Германия) - 6:2, 6:3