Свитолина обыграла Кис и вышла в четвертьфинал Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертом круге Australian Open обыграла американку Мэдисон Кис - 6:2, 1:6, 6:1. Матч продлился 1 час 35 минут.
В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет с победительницей пары Наоми Осака (Япония) - Анастастия Севастова (Латвия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина, 6) - Мэдисон Кис (США, 17) - 6:2, 1:6, 6:1
Загрузка...