04:47 | Теннис — "Большой шлем"

Свитолина обыграла Кис и вышла в четвертьфинал Australian Open

Обсудить
0

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертом круге Australian Open обыграла американку Мэдисон Кис - 6:2, 1:6, 6:1. Матч продлился 1 час 35 минут.

В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет с победительницей пары Наоми Осака (Япония) - Анастастия Севастова (Латвия).

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Элина Свитолина (Украина, 6) - Мэдисон Кис (США, 17) - 6:2, 1:6, 6:1

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ