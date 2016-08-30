Светлана Кузнецова: "Я не доллар, чтобы всем нравиться"

На пресс-конференции после победы над Франческой Скьявоне в первом круге Открытого чемпионата США Светлана Кузнецова позволила себе пофилософствовать и подчеркнула, что перестала обращать внимание на ожидания других людей и избавилась от давления со стороны.

– Теннисисты подвергаются давлению со стороны прессы, общественности, родителей, своей страны, федерации. Со временем учишься не обращать внимания на то, что все чего-то хотят от тебя. Я же не доллар. Я не могу всем нравиться! – цитирует Кузнецову официальный сайт WTA. – Нужно, чтобы мне было комфортно с самой собой. И если я вам не нравлюсь, это не мои проблемы. Я стараюсь становиться более цельной личностью и более сильным игроком с каждым днем. Вот что важно для меня. Остальное, то, что я не могу изменить, стараюсь отбросить в сторону. Я позволяла себе расстраиваться из-за ожиданий других людей, но гораздо важнее оправдывать свои собственные ожидания. Когда начинаешь фокусироваться на этом, все видится в ином свете.

В среду во втором круге US Open Кузнецова сыграет с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки.