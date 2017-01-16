Светлана Кузнецова – во втором круге Australian Open

Россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах разгромила колумбийку Мариану Дуке-Мариньо в первом круге Australian Open. Соперница Кузнецовой сумела взять у нее лишь один гейм. Следующей соперницей первой ракетки Росси станет хозяйка корта Джейми Фурлис.

В другом поединке украинка Элина Свитолина обыграла Галину Воскобоеву и теперь встретится с американкой Джулией Боузрап, победившей итальянку Франческу Скьявоне. А японка Куруми Нара уступила Штефани Фегеле из Швейцарии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) – Дуке-Мариньо (Колумбия) – 6:0, 6:1

Боузрап (США, Q) – Скьявоне (Италия) – 6:2, 6:4

Фегеле (Швейцария, Q) – Нара (Япония) – 2:6, 6:2, 6:3

Свитолина (Украина, 11) – Воскобоева (Казахстан) – 6:0, 6:2