Светлана Кузнецова: "Сейчас нет игрока, который побеждает всех, как Серена или Мария"

Первая ракетка России Светлана Кузнецова после матча первого круга Открытого чемпионата Франции с американкой Кристиной Макхэйл (7:5, 6:4) подчеркнула, что физически она готова хорошо. Тем не менее, ей плохо дышалось из-за нервов.

– Как вы оцениваете сетку нынешнего турнира? Является ли она открытой для любой теннисистки?

– Да, сейчас нет игрока, который побеждает всех, как Серена или Мария. Но другие девочки тоже играют хорошо. Симона Халеп, Элина Свитолина… Много кто показывает отличный теннис. И это тоже здорово.

– Вы довольны тем, как сами готовы к этому турниру?

– Знаете, с годами я поняла, что можно быть изумительно готовой физически, чувствовать себя прекрасно, но выступить просто ужасно. А можно приехать без ожиданий и сыграть отлично. Я бы не хотела оценивать свою подготовку. Но я хорошо чувствую мяч, хорошо бью, неплохо двигаюсь и вообще играю. Я бы сказала, что физически готова прекрасно, но сегодня не могла дышать из-за нервов. Как только я смогу с ними справиться, станет лучше. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полностью интервью Кузнецовой