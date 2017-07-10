Светлана Кузнецова: "С детства мне говорили, что я никогда не буду среди лучших"

Россиянка Светлана Кузнецова, вышедшая в четвертьфинал Уимблдона, отметила, что не обращает внимания на мнения посторонних. По словам спортсменки, ее всегда недооценивали болельщики и пресса.

- Думаю, соперницы меня очень уважают, - цитирует Кузнецову Reuters. – Они знаю, чтобы обыграть меня, им приходится прилагать максимум усилий. Конечно, я считаю, что от фанатов и прессы я должна получать больше. К сожалению, в жизни не все справедливо.

С детства мне говорили, что я никогда не буду среди лучших. Я привыкла к этому. Очень важно понять, что чье-то мнение не имеет значения. Это мне помогает. Я чувствую себя гораздо лучше, более свободной. Если люди в меня не верят, это только их выбор.