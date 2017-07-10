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Светлана Кузнецова: "С детства мне говорили, что я никогда не буду среди лучших"

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Россиянка Светлана Кузнецова, вышедшая в четвертьфинал Уимблдона, отметила, что не обращает внимания на мнения посторонних. По словам спортсменки, ее всегда недооценивали болельщики и пресса.

- Думаю, соперницы меня очень уважают, - цитирует Кузнецову Reuters. – Они знаю, чтобы обыграть меня, им приходится прилагать максимум усилий. Конечно, я считаю, что от фанатов и прессы я должна получать больше. К сожалению, в жизни не все справедливо.

С детства мне говорили, что я никогда не буду среди лучших. Я привыкла к этому. Очень важно понять, что чье-то мнение не имеет значения. Это мне помогает. Я чувствую себя гораздо лучше, более свободной. Если люди в меня не верят, это только их выбор.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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pavelparis

Света, ты была сегодня супер! С улыбкой вынесла Агнешку)) Так держать !

21:03

shpasic

действительно, участие в финальных турнирах - это совершенно не доказательство противоположного. просто остальные либо с травами, либо им не повезло во всех турнирах года, либо они просто лузеры))

20:18

Анастасия Волочкова

Не слушай никого,Света,ты одна из лучших в мире.

19:49

Хрю-хрю

ЧМОша, ну успокойся уже! Фу, ЧМОка, фу!

19:01

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Ну так тебя не обманули, тебя там и нет.))

18:59