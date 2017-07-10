Светлана Кузнецова: "С детства мне говорили, что я никогда не буду среди лучших"

Россиянка Светлана Кузнецова, вышедшая в четвертьфинал Уимблдона, отметила, что не обращает внимания на мнения посторонних. По словам спортсменки, ее всегда недооценивали болельщики и пресса.
- Думаю, соперницы меня очень уважают, - цитирует Кузнецову Reuters. – Они знаю, чтобы обыграть меня, им приходится прилагать максимум усилий. Конечно, я считаю, что от фанатов и прессы я должна получать больше. К сожалению, в жизни не все справедливо.
С детства мне говорили, что я никогда не буду среди лучших. Я привыкла к этому. Очень важно понять, что чье-то мнение не имеет значения. Это мне помогает. Я чувствую себя гораздо лучше, более свободной. Если люди в меня не верят, это только их выбор.
pavelparis
Света, ты была сегодня супер! С улыбкой вынесла Агнешку)) Так держать !
21:03
shpasic
действительно, участие в финальных турнирах - это совершенно не доказательство противоположного. просто остальные либо с травами, либо им не повезло во всех турнирах года, либо они просто лузеры))
20:18
Анастасия Волочкова
Не слушай никого,Света,ты одна из лучших в мире.
19:49
Хрю-хрю
ЧМОша, ну успокойся уже! Фу, ЧМОка, фу!
19:01
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Ну так тебя не обманули, тебя там и нет.))
18:59