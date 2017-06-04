Светлана Кузнецова: "Рада за Хачанова"

Россиянка Светлана Кузнецова похвалила соотечественника Карена Хачанова, который обыграл американца Джона Изнера в третьем круге Roland Garros-2017 и теперь встретится с британцем Энди Маррэем. Сама Кузнецова проиграла в четвертом круге датчанке Каролин Возняцки.

– Карен Хачанов своей победой вас удивил?

– Я понимала, что у него очень хорошие шансы и очень рада за него. Молодец!

– Каким будет его матч с Энди Маррэем?

– Мне кажется, если он будет верить в себя, у него очень хорошие шансы выиграть. Но будет нелегко. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полностью интервью Кузнецовой