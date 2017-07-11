Светлана Кузнецова: "Проиграла глупый брейк в первом сете"

Россиянка Светлана Кузнецова, проигравшая в четвертьфинале Уимблдона испанке Гарбинье Мугурусе, отметила, что у нее были шансы развернуть ход игры, но соперница была лучше в некоторых моментах.

- Думаю, в начале у меня были некоторые варианты на ее подаче, - цитирует Кузнецову официальный сайт WTA. – У меня были 0:30, 15:40, но я не смогла повернуть ситуацию. Затем я проиграла глупый брейк, очень быстрый, в первом сете. Затем все снова стало равным.

Эти маленькие моменты, маленькие шансы имеют огромное значение. Думаю, Гарбинье хорошо восстановилась. Она отлично защищалась.