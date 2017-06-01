Светлана Кузнецова: "Прибавляю от матча к матчу, и это главное"

После победы над Осеан Доден во втором круге Roland Garros (7:6 (7:5), 5:7, 6:3) Светлана Кузнецова сказала, что довольна тем, как справилась с соперницей, которой было нечего терять и с давлением публики, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Она непредсказуемый игрок, и публика ей, конечно, здорово помогала. Она шла на все мячи. Может быть, я была немного пассивна, но сложно играть в таких условиях. Я даже думала, что мы прервемся по ходу третьего сета и продолжим игру завтра. Но судья на вышке сказал, что у нас есть еще час. Тогда я сосредоточилась на игре. В конце моя тактика работала, но все равно было тяжело.

– Довольны ли вы своей игрой в первых двух матчах?

– На турнире "Большого шлема" всегда бывают разные дни, разные ситуации, разные соперники. Игрокам, не входящим в число "сеяных", нечего терять. И они играют гораздо лучше, чем обычно. Девчонка на матчболе пробивает по линии на вылет. С такими ситуациями надо справляться. И я просто довольна, что выиграла этот матч, что прошла дальше. Хотя это было непросто. Я играла против целого стадиона и чувствовала себя здорово. Оставалось сильной в ментальном плане. Матч за матчем я прибавляла. Не могу сказать, что играла потрясающе, но это и не требуется. Становиться лучше и лучше – вот что самое главное.

– Вы говорили, что в первом матче сильно нервничали. Сегодня было лучше?

– Да, сегодня было намного лучше. Хотя в сегодняшней игре не было никакого ритма. Один – два удара, один – два удара, и все. Но я довольна тем, как со всем справилась.

– Что помогало вам противостоять стадиону?

– Пару лет назад я бы, наверное, сильнее расстраивалась, и мне было бы тяжелее. Сегодня я была очень спокойна. Не пускала болельщиков к себе в голову. Мне помог мой опыт.