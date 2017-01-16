Светлана Кузнецова: "Надеюсь, что я похожа на вино"

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая в первом круге Australian Open одержала победу над представительницей Колумбии Марианой Дуке-Мариньо, выразила мнение, что она похожа на вино, которое с годами становится только лучше.

31-летняя спортсменка, которая в следующем раунде встретится с австралийкой Джейми Фурлис, надеется доказать этот тезис.

- Надеюсь, что я похожа на вино - со временем становлюсь лучше, - приводит BBC слова Кузнецовой. - Хочется верить в то, что мне удастся это доказать. С Australian Open у меня связаны прекрасные воспоминания. Мне кажется, что здесь самые доброжелательные люди, поэтому я с радостью возвращаюсь на этот турнир.

Светлана Кузнецова – во втором круге Australian Open