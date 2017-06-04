Светлана Кузнецова: "Мы с Возняцки всегда играем так – в кошки-мышки"

Россиянка Светлана Кузнецова посетовала на ошибки в матче четвертого круга Roland Garros-2017 с Каролин Возняцки (1:6, 6:4, 2:6). По ее словам, датчанка показала более стабильную игру.

– Когда я играла в ту игру, в которую должна была, это приносило мне успех. Каролин сегодня очень хорошо оборонялась, играла очень глубоко и близко к линиям. Есть ощущение, что я упустила свои шансы в первом сете, там было много геймов со счетом "ровно". Во втором сете я играла лучше, смогла сделать ранний брейк. А в третьем была пара ключевых моментов. Когда я в простой ситуации неудачно сыграла с лета при счете "ровно" на своей подаче, она сделала брейк. Потом я уже уступала 0:3, и нам обеим было сложно играть против ветра. Потом я вернулась, счет был 2:3 и брейк-пойнт, и я ошиблась. Каролин сыграла очень стабильно, а я много ошибалась.

– Что для вас сегодня оказалось самым сложным?

– Просто очень много ошибалась. Порой ловила свою игру, порой снова теряла. Мы с Возняцки всегда играем так – в кошки-мышки. Она меня заманивает в атаку и старается вести у сетки. А я, когда навязывала ей свою игру и все делала правильно, все шло намного лучше. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полностью интервью Кузнецовой