11:25 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Светлана Кузнецова: "Матч с Янкович получился сумасшедшим"

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова выразила мнение, что матч третьего круга Australian Open с представительницей Сербии Еленой Янкович (6:4, 5:7, 9:7) получился сумасшедшим. Кузнецова подчеркнула, что в этой встрече не смогла показать свою лучшую игру.

В следующей стадии турнира 31-летняя россиянка встретится с соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Последняя в третьем круге обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

- Матч с Янкович был сумасшедшим, но это теннис. Могло произойти все, что угодно, - приводит пресс-служба турнира слова Кузнецовой. - Я чувствовала, что в третьем сете соперница контролировала игру. Встреча не закончена, пока вы не пожмете руки. Мне не удалось показать свой лучший теннис, но я боролась и смогла победить, чему очень рада.

Мне не нравилось, что она регулярно обращалась к своему тренеру и спарринг-партнеру, которые сидели по разные стороны. Даже не догадываюсь, о чем они беседовали. Это поведение меня беспокоило, но я старалась показать свою игру.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Фраза "Встреча не закончена, пока вы не пожмете руки" словно вырублена топором.

13:01

филокартист

В Австралии говорят по-английски, если вы не знали.

12:33

dv2205

фразы как перевод с английского - неужели разучилась по-русски разговаривать

11:32

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