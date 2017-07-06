Светлана Кузнецова: "Где просили оставить автограф? Странные места были, конечно"

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в двух сетах победила соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 6:0, 7:5. После игры Кузнецова в интервью Eurosport раскрыла секреты подготовки к турниру.

– Давление возникло, когда я уже вела 6:0, 1:0, – сказала Кузнецова. – Стала играть скованно, не так подавала, меня как-то зажало. Катя, наоборот, расслабилась и стала подавать гораздо лучше. И был опасный момент, когда она отыграла свой сетбол, но в концовке я все-таки смогла диктовать свои условия.

– В конце был "челлендж". Вы были уверены, что попали?

– Если честно, я его видела просто на линии. Так что больше "да", чем "нет". И, кажется, я сегодня все "челленджи" выиграла.

– Вы сказали, что на грунте чувствовали себя хуже, чем на траве. Расскажете секреты подготовки, может, как-то по-другому готовилась?

– Да. (Смеется). На самом деле, готовилась в Москве, очень хорошо поработала в плане ОФП. Меньше играла в теннис. И турнир в Истборне вышел удачным. Первый же матч был опасным – я играла с Бартель, которая на тот момент выиграла два-три матча на траве. Я была в двух мячах от проигрыша матча на своей подаче, но смогла победить, а потом обыграла Младенович и набрала уверенность. Потом здорово сыграла с Плишковой, вела 4:1 в третьем сете и проиграла. Но сохранила уверенность и стала чувствовать себя гораздо лучше.

– Энди Маррэй вчера оставил автограф на гипсе болельщика. Предлагали ли вам оставить автограф на каких-нибудь неожиданных местах?

– О да, очень много. Гипс – вообще постоянная история. Странные места были, конечно. (Смеется). Кто-то на груди просил, кто-то на спине, кто-то на руке, кто-то на дорогих вещах – паспорте, деньгах. Самая крупная купюра? По-моему, сто долларов. Но это их деньги. В общем, где только – в приличных местах – не расписывалась.