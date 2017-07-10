Светлана Кузнецова: "Если бы я была Федерером, купила бы самолет и летала везде со своей собакой"

Россиянка Светлана Кузнецова, вышедшая в четвертьфинал Уимблдона, объяснила, что значит для нее ее собака. По словам спортсменки, в дороге ей очень одиноко, а 23-килограммовый американский булли по кличке Дольче помогает ей снять стресс.

– Почему собака не со мной? Я больше езжу с ним в США, он является моей эмоциональной поддержкой, – цитирует Кузнецову Reuters. – Это своего рода служебная собака.

Зачем мне так нужна эта собака? Я теннисистка и чувствую себя очень одинокой в дороге. Очень часто у меня депрессия из-за этого. Это непросто в ментальном плане, а собака дает мне возможность расслабиться.

Люди всегда судят тебя по поводу проигрыша или победы. Когда проигрываешь, твоя команда расстраивается. Если выигрываешь, то все счастливы. Моя же собака счастлива всегда. Тут ничего не меняется, она всегда рядом в этом смысле.

Но сейчас он не здесь. Ведь это проблематично. Надо иметь кого-то, кто может с ним посидеть. Он не может находиться в одиночестве. Просто ненавидит это и начинает везде писать.

Если бы я была Роджером Федерером, я бы купила личный самолет и брала собаку с собой повсюду, однако это невозможно. Я очень по нему скучаю.