20:46 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Светлана Кузнецова: "Для тенниса интересы телевидения важнее интересов самих игроков"

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Россиянка Светлана Кузнецова после поражения от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале Уимблдона высказала свое недовольство тем, что эта встреча была поставлена первой по времени в расписании четвертьфиналов турнира.

- Часто люди, которые составляют расписание, не думают о самим теннисистах, - цитирует Кузнецову официальный сайт Уимблдона. - Вчера я закончила парный матч в семь вечера, а затем посмотрела в расписание и рассердилась.

Почему мой матч поставили первым, а хотя бы не вторым? Я спросила об этом организаторов. Мне ответили, что это сделано в интересах телевидения. Значит, для тенниса телевидение важнее самих теннисистов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Всегда чем-то недовольна. То тепло было, то холодно, то лето, то зима

20:54