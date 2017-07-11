Светлана Кузнецова: "Для тенниса интересы телевидения важнее интересов самих игроков"

Россиянка Светлана Кузнецова после поражения от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале Уимблдона высказала свое недовольство тем, что эта встреча была поставлена первой по времени в расписании четвертьфиналов турнира.

- Часто люди, которые составляют расписание, не думают о самим теннисистах, - цитирует Кузнецову официальный сайт Уимблдона. - Вчера я закончила парный матч в семь вечера, а затем посмотрела в расписание и рассердилась.

Почему мой матч поставили первым, а хотя бы не вторым? Я спросила об этом организаторов. Мне ответили, что это сделано в интересах телевидения. Значит, для тенниса телевидение важнее самих теннисистов.