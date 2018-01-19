Суарес Наварро вышла в 1/8 финала Australian Open

Испанка Карла Суарес Наварро обыграла в трех сетах эстонку Кайю Канепи в третьем круге Australian Open. Матч длился 1 час и 45 минут.

В 1/8 финала Наварро встретится с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) - Анетт Контавейт (Эстония).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Суарес Наварро (Испания) - Канепи (Эстония) - 3:6, 6:1, 6:3