Суарес Наварро вышла в 1/8 финала Australian Open

Испанка Карла Суарес Наварро обыграла в трех сетах эстонку Кайю Канепи в третьем круге Australian Open. Матч длился 1 час и 45 минут.
В 1/8 финала Наварро встретится с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) - Анетт Контавейт (Эстония).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Суарес Наварро (Испания) - Канепи (Эстония) - 3:6, 6:1, 6:3
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