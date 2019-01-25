Стосур и Шуай выиграли Australian Open в парном разряде

Австралийка Саманта Стосур и представительница Китая Чжан Шуай стали победительницами Australian Open в парном разряде. В финале они в двух сетах обыграли венгерку Тимеа Бабош и француженку Кристину Младенович - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
Champions 🇦🇺🇨🇳@bambamsam30 / @zhangshuai121 def. defending champions Mladenovic / Babos 6-3 6-4 to win their first #AusOpen women's doubles title 🏆 pic.twitter.com/J3AraTkEYp– #AusOpen (@AustralianOpen) 25 января 2019 г.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Финал
Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай) - Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 2) - 6:3, 6:4
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