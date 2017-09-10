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00:22 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Стивенс выиграла US Open

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Американская теннисистка Слоан Стивенс в финале US Open обыграла свою соотечественницу Мэдисон Кис - 6:3, 6:0. Поединок продлился 1 час 2 минуты. Победительниа не сделала ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки.

На пути к финалу Стивенс обыграла Роберту Винчи (Италия), Доминику Цибулкову (Словакия), Эшли Берти (Австралия), Юлию Гергес (Германия), Анастасию Севастову (Латвия) и Винус Уильямс (США).

Отметим, для Стивенс это был первый финал на турнирах "Большого шлема". Перед его началом она занимала 83-е место в рейтинге WTA. Всего в своей карьере 24-летняя американка выиграла четыре титула WTA.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Финал 

Стивенс (США) - Кис (США, 15) - 6:3, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

знатная бараночки Кисули))

01:18

Bossonn

Получается так.

01:02

Zlon

Игру посмотреть не удалось, но счет слишком легкий для финала. Получается что полуфинал Стивенс - Уильямс был досрочным финалом...так же видимо будет и завтра в пользу Надаля.

00:47