Стивенс выиграла US Open

Американская теннисистка Слоан Стивенс в финале US Open обыграла свою соотечественницу Мэдисон Кис - 6:3, 6:0. Поединок продлился 1 час 2 минуты. Победительниа не сделала ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки.
На пути к финалу Стивенс обыграла Роберту Винчи (Италия), Доминику Цибулкову (Словакия), Эшли Берти (Австралия), Юлию Гергес (Германия), Анастасию Севастову (Латвия) и Винус Уильямс (США).
Отметим, для Стивенс это был первый финал на турнирах "Большого шлема". Перед его началом она занимала 83-е место в рейтинге WTA. Всего в своей карьере 24-летняя американка выиграла четыре титула WTA.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Стивенс (США) - Кис (США, 15) - 6:3, 6:0
shpasic
знатная бараночки Кисули))
01:18
Bossonn
Получается так.
01:02
Zlon
Игру посмотреть не удалось, но счет слишком легкий для финала. Получается что полуфинал Стивенс - Уильямс был досрочным финалом...так же видимо будет и завтра в пользу Надаля.
00:47