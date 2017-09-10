Стивенс выиграла US Open

Американская теннисистка Слоан Стивенс в финале US Open обыграла свою соотечественницу Мэдисон Кис - 6:3, 6:0. Поединок продлился 1 час 2 минуты. Победительниа не сделала ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки.

На пути к финалу Стивенс обыграла Роберту Винчи (Италия), Доминику Цибулкову (Словакия), Эшли Берти (Австралия), Юлию Гергес (Германия), Анастасию Севастову (Латвия) и Винус Уильямс (США).

Отметим, для Стивенс это был первый финал на турнирах "Большого шлема". Перед его началом она занимала 83-е место в рейтинге WTA. Всего в своей карьере 24-летняя американка выиграла четыре титула WTA.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Стивенс (США) - Кис (США, 15) - 6:3, 6:0