Стивенс обыграла Севастову и вышла в полуфинал US Open

Американская теннисистка Слоан Стивенс в четвертьфинале US Open обыграла латвийку Анастасию Севастову - 3:6, 6:3, 7:6. В следующем раунде она встретится с победительницей пары Винус Уильямс (США) - Петра Квитова (Чехия).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стивенс (США) - Севастова (Латвия, 16) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:4)
Я из Волгограда
Ты,убогий,встань и расскажи про многочисленные травмы Халеп. А результат матча между Винус и Квитовой ты,ЧМОка,как всегда узнаешь из заголовков С-Экса. Трансляцию матча он посмотрит,ага, ты про это соседским детишкам расскажи,пусть посмеются.
00:38
Бней Иегуда
Слоан бесподобна.) Как будто и не было долгого перерыва.) Ждём соперницу, непременно встану и посмотрю Винус-Петру, такой матч нельзя пропускать.))
00:27