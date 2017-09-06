Стивенс обыграла Севастову и вышла в полуфинал US Open

Американская теннисистка Слоан Стивенс в четвертьфинале US Open обыграла латвийку Анастасию Севастову - 3:6, 6:3, 7:6. В следующем раунде она встретится с победительницей пары Винус Уильямс (США) - Петра Квитова (Чехия).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стивенс (США) - Севастова (Латвия, 16) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:4)