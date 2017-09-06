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00:20 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Стивенс обыграла Севастову и вышла в полуфинал US Open

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Американская теннисистка Слоан Стивенс в четвертьфинале US Open обыграла латвийку Анастасию Севастову - 3:6, 6:3, 7:6. В следующем раунде она встретится с победительницей пары Винус Уильямс (США) - Петра Квитова (Чехия).

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Стивенс (США) - Севастова (Латвия, 16) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/3/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Я из Волгограда

Ты,убогий,встань и расскажи про многочисленные травмы Халеп. А результат матча между Винус и Квитовой ты,ЧМОка,как всегда узнаешь из заголовков С-Экса. Трансляцию матча он посмотрит,ага, ты про это соседским детишкам расскажи,пусть посмеются.

00:38

Бней Иегуда

Слоан бесподобна.) Как будто и не было долгого перерыва.) Ждём соперницу, непременно встану и посмотрю Винус-Петру, такой матч нельзя пропускать.))

00:27