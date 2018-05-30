Стивенс обыграла Фрех во втором раунде Roland Garros

Американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла полячку Магдалену Фрех (6:2, 6:2) во втором раунде Roland Garros. Игра продолжалась один час и две минуты.
В следующем раунде американка сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Слоан Стивенс (США, 10) - Магдалена Фрех (Польша, Q) - 6:2, 6:2
Камила Джорджи (Италия) - Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия, Q) - 6:0, 6:3
Мария Саккари (Греция) - Карла Суарес Наварро (Испания, 23) - 7:5, 6:3
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