Стивенс обыграла Фрех во втором раунде Roland Garros

Американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла полячку Магдалену Фрех (6:2, 6:2) во втором раунде Roland Garros. Игра продолжалась один час и две минуты.

В следующем раунде американка сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Слоан Стивенс (США, 10) - Магдалена Фрех (Польша, Q) - 6:2, 6:2

Камила Джорджи (Италия) - Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия, Q) - 6:0, 6:3

Мария Саккари (Греция) - Карла Суарес Наварро (Испания, 23) - 7:5, 6:3