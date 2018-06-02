Стивенс обыграла Джорджи и пробилась в четвертый раунд Roland Garros

Американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла итальянку Камилу Джорджи 4:6, 6:1, 8:6 в третьем раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа и 26 минут.

В следующем раунде американка сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Слоан Стивенс (США, 10) - Камила Джорджи (Италия) - 4:6, 6:1, 8:6