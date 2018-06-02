Стивенс обыграла Джорджи и пробилась в четвертый раунд Roland Garros

Американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла итальянку Камилу Джорджи 4:6, 6:1, 8:6 в третьем раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа и 26 минут.
В следующем раунде американка сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Слоан Стивенс (США, 10) - Камила Джорджи (Италия) - 4:6, 6:1, 8:6
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