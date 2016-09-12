Стэн Вавринка: "Я счастлив и горжусь своим достижением"

Швейцарец Стэн Вавринка после финального матча US Open с сербом Новаком Джоковичем (6:7 (1:6), 6:4, 7:5, 6:3) подчеркнул, что гордится своей победой. 31-летний теннисист отметил: он выложился на корте полностью.

– Никакого секрета нет, – приводит официальный сайт АТР слова Вавринки. – Если ты хочешь победить первую ракетку мира, ты должен отдаваться полностью. После матча я был полностью опустошен. Я оставил на корте всего себя. Я делал все возможное и старался не ничего не показывать сопернику. Мне было нелегко, но сейчас я счастлив и горжусь своим достижением.