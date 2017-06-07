Стэн Вавринка: "Я не ожидал, что счет будет таким"

Швейцарец Стэн Вавринка признался, что не ожидал такого счета в матче с хорватом Марином Чиличем (6:3, 6:3, 6:1) в четвертьфинале Roland Garros-2017. В полуфинале Вавринка сыграет с Энди Маррэем.

– Я не ожидал, что счет будет таким, но сохранял уверенность в себе, – цитирует AFP Вавринку. – Это был идеальный матч. Я очень доволен тем, как складываются последние недели. Победа в Женеве вернула мне уверенность в себе. Сейчас все складывается очень хорошо.

В прошлом году Маррэй меня обыграл, он играл лучше. Сейчас у него меньше уверенности, и это дает мне шансы. Матч будет интересным.