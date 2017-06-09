Стэн Вавринка: "Все мы знаем, как Надаль хорош на грунте"

Швейцарец Стэн Вавринка ждет непростой встречи с испанцем Рафаэлем Надалем в финале Roland Garros-2017. В полуфинале он обыграл британца Энди Маррэя – 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1.

– Игра Надаля на грунте – исключительна, – цитирует AFP Вавринку. – Все мы знаем, насколько он хорош на этом покрытии. Его игра экстраординарна. Очевидно, он будет очень мотивирован. Мне придется адаптировать свою игру под его стиль. Все будет зависеть от того, каково будет самочувствие. Буду ориентироваться на месте.