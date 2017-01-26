Стэн Вавринка: "Проблемы с коленом не могут быть оправданием поражению от Федерера"

Швейцарец Стэн Вавринка, проигравший соотечественнику Роджеру Федереру (5:7, 3:6, 6:1, 6:4, 3:6) в полуфинальном матче Australian Open, выразил уверенность в том, что эта встреча могла завершиться в его пользу. По словам четвертого "сеяного", он вышел на корт с неправильным настроем.

- Я испытывал проблемы с коленом с самого начала Australian Open, но это не может служить оправданием, - приводит пресс-служба турнира слова Вавринки. - Я всегда стараюсь бороться. Мне удалось дойти до полуфинала, у меня были шансы, но я вышел на корт не в том состоянии. В начале пятого сета я мог изменить ход матча, но это был полуфинал турнира против Федерера. Понятно, что при таких условиях встреча может завершиться как угодно.