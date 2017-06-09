Стэн Вавринка: "Попадание в финал турнира "Большого шлема" - это не нечто обыденное"

Швейцарец Стэн Вавринка остался доволен своей игрой в полуфинале Roland Garros-2017 с британцем Энди Маррэем 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1. Он отметил, что ощущал уверенность в своей игре и хорошо был готов физически.

– Когда играешь с Маррэем, должен быть готов ко всему, – цитирует AFP Вавринку. – Я сохранял концентрацию и нашел способ навязывать свою игру. Доволен тем, что показал, несмотря на ошибки. В начале игры была напряженность, но это из-за полуфинального статуса. Мне нужно было диктовать свою игру. Энди играл медленнее, и этим я воспользовался. После продолжительной игры я чувствую себя хорошо. В конце турнира ощущаю расслабленность. Я уверен в себе. Это не гарантирует мне победу, но я знаю, что сделаю все на корте. Попадание в финал турнира "Большого шлема" – это не нечто обыденное. Я прекрасно, знаю каких трудов это стоит.