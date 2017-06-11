Стэн Вавринка - о поражении в финале Roland Garrod: "Я мечтал немного о другом"

Швейцарец Стэн Вавринка, в финале Roland Garros проигравший испанцу Рафаэлю Надалю (2:6, 3:6, 1:6), отметил, что мечтал о другом. Он также добавил, что для него всегда было честью играть с Надалем.

- Хочу поздравить Надаля и всю его команду с победой, - сказал Вавринка. - Это что-то невероятное. Всегда была честь играть с тобой. Я хочу извиниться перед своей командой за сегодняшний матч, мы мечтали немного о другом.

Это были две невероятные недели. Конечно, сегодня было немного сложнее. Спасибо всем организаторам турнира, вы делаете прекрасную работу.

Надаль победил Вавринку и в 10-й раз выиграл Roland Garros