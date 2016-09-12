Стэн Вавринка: "Не ожидал, что выиграю этот US Open"

Швейцарец Стэн Вавринка, ставший победителем US Open, подчеркнул, что перед началом турнира не ожидал, что сможет завоевать титул. В финальном поединке он взял верх над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в четырех сетах.

– Это невероятно, – приводит официальный сайт ATP слова Вавринки. – Я не ожидал, что выиграю этот US Open. Когда выходил на корт, думал лишь о победе в каждом конкретном матче. Сегодня в игре с Джоковичем я выложился полностью. Атмосфера была неповторимой. Это был замечательный вечер.