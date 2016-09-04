Стэн Вавринка: "Эванс играл классно, мне повезло"

Швейцариец Стэн Вавринка, взявший верх над британцем Дэниэлом Эвансом в матче третьего круга US Open в пяти сетах (4:6, 6:3, 6:7 (8:6), 7:6 (10:8), 6:2), отдал должное сопернику. Встреча продолжалась 4 часа 6 минут. В четвертом сете Вавринка отыграл матчбол. Его следующим соперником будет украинец Илья Марченко.

– Мне повезло, что я прошел Эванса, – приводит ВВС слова Вавринки. – У соперника был матчбол. Матч получился очень сложным. Британец играл по-настоящему классно. У него большой талант. Я чувствую себя превосходно, потому что прошел в следующий круг.