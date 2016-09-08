Стэн Вавринка: "Это был один из самых тяжелых матчей"

Швейцарец Стэн Вавринка признался, что ему далась очень тяжело победа над Хуаном Мартином Дель Потро в 1/4 финала US Open (7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 6:2). В полуфинале Вавринка встретится с японцем Кеи Нишикори.

– Спасибо тем, кто оставался на трибунах допоздна, – цитирует AFP Вавринку. – Матч длился более трех часов. Это был один из самых сложных поединков с эмоциональной и физической точки зрения. Хуан Мартин – невероятный игрок. Теперь мне нужно срочно поспать. Устал. А еще я рад, что Нишикори пришлось провести пять сетов.