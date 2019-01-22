Стефанос Циципас: "Все это похоже на сказку. Я усердно работал, чтобы попасть сюда"

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в четвертьфинале Australian Open - он обыграл испанца Роберто Баутисту Агута - 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2). По его словам, он очень много работал, чтобы попасть сюда.

- Я очень много работал, чтобы попасть сюда, - приводит пресс-служба турнира слова Циципаса. - В начале года я сказал, что моя цель - полуфинал "Большого шлема". После ответа на этот вопрос, я подумал, что сошел с ума. Но нет, это реально и это просто случилось. Все это похоже на сказку. Я просто живу мечтой, усердно работаю.

В следующем раунде грек встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) - Рафаэль Надаль (Испания).

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